Neznanec odtujil bančno kartico, policija prosi za pomoč

Ljubljana, 14. decembra - Neznanec je septembra v Domžalah odtujil bančno kartico in nato na več lokacijah poskusil opraviti dvig gotovine. Policija vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, prosi, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 01 830 31 80, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.