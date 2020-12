Novo mesto/Šentjernej, 14. decembra - V nedeljo popoldan je zagorelo ostrešje gospodarskega objekta v Hrvaškem Brodu. Po oceni oškodovanca je nastalo za okoli 35.000 evrov premoženjske škode. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč. Policisti in kriminalisti še ugotavljajo vzrok in vse okoliščine požara, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.