WHO in Unicef: Svet ne more premagati covida-19 brez osnovnih sanitarnih pogojev

Ženeva, 14. decembra - Zdravstvena zaščita približno 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu je odvisna od zdravstvenih ustanov, ki nimajo dostopa do čiste vode, zato so bolniki in zdravstveni delavci izpostavljeni boleznim, kot je covid-19, sta danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke Unicef.