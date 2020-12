V Varšavi več tisoč protestnikov proti vladi zaradi pravice do splava

Varšava, 14. decembra - Več tisoč Poljakov se je v nedeljo zvečer zbralo na protestih proti konservativni vladi zaradi zaostrovanja pravice do splava. Kljub policijskim zaporam se je protestnikom uspelo prebiti do bližine podpredsednika vlade in vodje glavne vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega. O večjih incidentih iz Varšave sicer ne poročajo.