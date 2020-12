Kemijski inštitut podelili tri Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo

Ljubljana, 14. decembra - Kemijski inštitut je na današnjem zaključnem spletnem dogodku podelil tri Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Dobitniki prestižne Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo v letu 2020 so Sara Drvarič Talian, Matija Gatalo in Tina Škorjanc.