Newyorški policisti ubili strelca pred episkopalno katedralo Saint John the Divine

New York, 14. decembra - Na stopnišču največje episkopalne katedrale v ZDA Saint John the Divine na severu Manhattna je v nedeljo za zdaj še neidentificirani storilec po koncu božičnega koncerta začel streljati iz dveh pištol, vendar ni zadel nikogar. Na strele so nemudoma odgovorili trije policisti, ki so bili na koncertu, in storilca ubili.