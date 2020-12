Po napovedi omilitve protikoronskih ukrepov pričakovati dodatna pojasnila

Ljubljana, 14. decembra - Trenutni protikoronski ukrepi veljajo še danes, saj je vlada v nedeljo za torek napovedala njihovo začasno delno omilitev. Do 23. decembra bo med drugim v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. Dodatna pojasnila o omilitvah in odzive nanje je pričakovati danes.