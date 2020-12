Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. in 13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmagi slovenskega smučarja Martina Čaterja na prvem smuku letošnje sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Poročale so tudi o skupno 2574 potrjenih okužbah z novim koronavirusom v petek in soboto, ter smrti 65 bolnikov s covidom-19 v istem času.