PSG po porazu z Lyonom izgubil vodstvo v Franciji, poškodba Neymarja

Pariz, 13. decembra - V 14. krogu francoskega nogometnega prvenstva je bil v Parizu na sporedu derbi med PSG in Lyonom. V dolgočasni predstavi so bili boljši gosti, ki so zmagali z 1:0. S tremi točkami so se točkovno izenačili z novo vodilno ekipo Lillom, ta je z 2:1 premagal Bordeaux. PSG je padel na tretje mesto.