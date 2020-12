V ZDA naj bi se začelo cepljenje proti covidu-19

Washington, 14. decembra - V ZDA naj bi se danes začelo množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva, prvih 2,9 milijona odmerkov pa so v nedeljo začeli razpošiljati po vseh zveznih državah.