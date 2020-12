V Občini Mokronog-Trebelno izvolili nadomestnega občinskega svetnika

Mokronog, 13. decembra - V Občini Mokronog-Trebelno so na današnjih nadomestnih volitvah za manjkajočega občinskega svetnika devete volilne enote po neuradnih podatkih občinske volilne komisije izvolili edinega kandidata Boruta Kneza, ki ga je predlagala SDS. Danes je prejel 33 glasov in devet na sredinem predčasnem glasovanju. Štiri današnje glasovnice so bile neveljavne.