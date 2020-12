Dva evropska naslova domačinom Turkom

Mersin, 13. decembra - Zadnji dan evropskega prvenstva v moški športni gimnastiki v Mersinu, na katerem sta Sašo Bertoncelj in Rok Klavora kljub velikim pričakovanjem ostala praznih rok, je do naslovov prvaka prišlo pet držav. V finalih po orodjih so se dvakrat edini veselili gostitelji Turki, s katerimi vrsto let sodeluje nekdanji slovenski šampion Aljaž Pegan.