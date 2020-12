Norvežani ubranili zmago v Planici, slovenski letalci četrti

Planica, 13. decembra - Norveški smučarski skakalci so prav z zadnjim poletom Halvorja Egnerja Graneruda z vrha sklatili Nemce in ubranili ekipno zmago na svetovnem prvenstvu v poletih. To je za norveško reprezentanco še peta ekipna zlata kolajna. Slovenci so bili navkljub pretresom znotraj ekipe te dni na tekmi uspešni in se od Planice poslavljajo s četrtim mestom.