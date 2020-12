Švedskim biatloncem štafetna tekma, Slovenci dvanajsti

Hochfilzen, 13. decembra - Švedski biatlonci so zmagovalci današnje štafetne preizkušnje svetovnega pokala 4 x 7,5 km v Hochfilznu. To je za Švedsko prva moška štafetna zmaga po skoraj dveh letih. V razburljivem finišu tekme so olimpijski prvaki prišli do zmage zahvaljujoč kazenskemu krogu Norvežanov (+5,7) na zadnjem streljanju. Slovenci so zasedli 12. mesto.