Nemci v vodstvu na ekipni tekmi, slovenski letalci četrti

Planica, 13. decembra - Nemški smučarski skakalci vodijo po prvi seriji zadnjega dejanja svetovnega prvenstva v poletih v Planici, moštvene tekme, na kateri nastopa vsega osem reprezentanc. Slovenski skakalci so navkljub pretresom znotraj reprezentance zelo dobro opravili nastope in so po polovici tekme na četrtem mestu. Za stopničkami zaostajajo za 18,4 točke.