Aretirali nizozemskega nogometnega reprezentanta Promesa

Amsterdam, 13. decembra - V Amsterdamu so danes aretirali nizozemskega nogometnega reprezentanta in nogometaša Ajaxa Quincyja Promesa. Osemindvajsetletnega napadalca so osumili povzročitve težke telesne poškodbe, julija naj bi na družinski zabavi z nožem napadel sorodnika, ki si je v incidentu med drugim težje poškodoval koleno, poroča tabloid De Telegraaf.