V soboto 27 okužb v Ivančni Gorici, 20 v Sevnici

Ljubljana, 13. decembra - V soboto sta bili med občinami z največjim številom novopotrjenih okužb z novim koronavirusom Ivančna Gorica, kjer so odkrili 27 primerov, in Sevnica z 20 primeri. Največ primerov so sicer zaznali v Ljubljani (71) in Mariboru (51), najvišji delež okužb pa so imeli v Kobilju (3,853 %) in Veliki Polani (3,470 %).