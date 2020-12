Johnson in von der Leynova danes po telefonu o usodi pogajanj o brexitu

Bruselj/London, 13. decembra - Britanski premier Boris Johnson in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naj bi se danes ponovno slišala po telefonu ter preučila, ali pogajanja o brexitu nadaljevati ali ne. Danes se izteče rok, ki sta ga Bruselj in London določila za odločitev, ali je dogovor v pogajanjih o odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu mogoč.