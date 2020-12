Na referendumu v Rogaški Slatini potrdili postavitev razglednega stolpa

Rogaška Slatina, 13. decembra - Na referendumu, ki je danes potekal v Rogaški Slatini, in na katerem so volivci odločali o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, so občani potrdili postavitev stolpa. Od oddanih 3854 glasovnic je bilo neuradno proti postavitvi stolpa 1697 občanov, postavitev stolpa pa je podprlo 2143 volivcev.