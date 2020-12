V Južni Koreji znova beležijo rekordno število okužb

Seul, 13. decembra - Iz Južne Koreje so danes poročali o 1030 novih primerih okužb z novim koronavirusom, kar že drugi dan zapored predstavlja rekordno število okužb od začetka pandemije. V soboto je bilo potrjenih 950 okužb. Največ okužb so znova potrdili na širšem območju prestolnice Seul, in sicer 786. V državi se spopadajo s tretjim valom okužb.