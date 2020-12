Vlada zaprtje nekaterih trgovin in storitvenih dejavnosti podaljšala za sedem dni

Ljubljana, 12. decembra - Vlada je na današnji dopisni seji za sedem dni podaljšala ukrepe iz odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Nov odlok, ki jih podaljšuje, bo veljal od nedelje. V nedeljo bo vlada tudi nadaljevala razpravo glede ukrepov za zajezitev epidemije, in sicer v ožji sestavi.