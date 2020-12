Vodilni na Moku popolnoma zaupajo gostiteljem v Tokiu in Pekingu

Ljubljana, 13. decembra - Vodilni člani olimpijskega gibanja kljub pandemiji novega koronavirusa popolnoma zaupajo prirediteljem olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto in v Pekingu pol leta kasneje. To so predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja zapisali v sporočilu za javnost v soboto po tako imenovanem 9. olimpijskem vrhu.