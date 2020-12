Elektorji ameriških zveznih držav v ponedeljek glasujejo o predsedniku ZDA

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 13. decembra - Elektorji posameznih ameriških zveznih držav bodo v ponedeljek oddali svoje glasove za prihodnjega predsednika in podpredsednika ZDA ter s tem potrdili volilno zmago demokrata Josepha Bidna in Kamale Harris proti republikancema Donaldu Trumpu in Miku Penceu.