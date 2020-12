Uspešno poletelo prvo hibridno električno letalo s pogonom na vodik

Ajdovščina, 12. decembra - Prvi polet je uspešno prestalo prvo hibridno električno letalo s pogonom na vodik, so sporočili iz podjetja Pipistrel Vertical Solutions kot vodje konzorcija projekta MAHEPA. Letalo je novembra uspešno poletelo z mariborskega letališča in postavilo mejnik tako za projekt MAHEPA kot za prihodnost brezogljičnega letenja, so navedli.