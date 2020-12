Raziskava: Hrvaški volivci se odločajo na podlagi ideologije

Zagreb, 13. decembra - Volilne preference v hrvaški družbi temeljijo na kulturno-vrednostnih in zgodovinsko-identitetnih delitvah, je pokazala raziskava, ki jo je izvedla zagrebška fakulteta za politične vede. Kot so ugotovili, se hrvaški volivci še naprej delijo predvsem na podlagi ideoloških stališč in ne ekonomskih ali socialnih meril.