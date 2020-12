MNZ spremenilo pravilnik o oddaji službenih stanovanj

Ljubljana, 13. decembra - Na notranjem ministrstvu so spremenili pravilnik o oddaji službenih stanovanj. Sprememba omogoča podaljšanje najemnih razmerij za nedoločen čas osebam, ki so se upokojile zaradi poklicne bolezni, priznane invalidnosti prve kategorije ali drugih posebno utemeljenih razlogov, tistim s statusom vojnega veterana in upravičenim do varstvenega dodatka.