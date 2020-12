Ljubljana, 11. decembra - Indeks SBI TOP je v minulem tednu pridobil le skromnega 0,28 odstotka. Med delnicami, vključenimi vanj, so se podražile delnice Krke, Intereurope in Cinkarne Celje, ostale so se pocenile ali stagnirale. Prometa je bilo za slabih 7,5 milijona evrov.