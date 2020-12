Luka Koper letos pričakuje več kot 60-odstotni padec dobička

Koper, 11. decembra - Skupina Luka Koper bo letos po lastnih ocenah ustvarila 207,9 milijona evrov prihodkov od prodaje (lani 229 milijonov evrov) in 25,1 milijona evrov čistega dobička (lani 40 milijonov evrov). Za prihodnje leto načrtujejo 219,8 milijona evrov prihodkov in 24,4 milijona evrov dobička, so objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.