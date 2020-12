Ministrstvo bo prisluhnilo očitkom okoljevarstvenikov glede energetske revščine

Ljubljana, 11. decembra - Ministrstvo za infrastrukturo bo skušalo upoštevati priporočila in pobude iz nedavnega poročila okoljevarstvenih organizacij, ki med drugim navaja, da Slovenija kljub zahtevam EU v energetskem in podnebnem načrtu ni ustrezno naslovila energetske revščine. Ob tem so navedli ukrepe za zmanjševanje energetske revščine, ki jih izvaja Eko sklad.