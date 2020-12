Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 11. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja spustili pod izhodišča. Na razpoloženje vlagateljev po ocenah analitikov vplivajo predvsem nespodbudne novice glede novega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalcem v ZDA ter glede novih okužb s koronavirusom, pišejo tuje agencije.