SBI TOP izgubil 0,7 odstotka

Ljubljana, 11. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je dan končal 0,69 odstotka pod četrtkovo zaključno vrednostjo, pri 895,55 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,06 milijona evrov poslov, znova največ z delnicami Krke, ki so se pocenile za 0,22 odstotka. Vse delnice v indeksu so se pocenile ali končale na izhodišču.