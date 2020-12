Stevanović v zvezi s Komunalo Kranj vložil vrsto ovadb

Kranj, 11. decembra - Nekdanji predsednik skupščine Komunale Kranj Zoran Stevanović, ki se je pozimi zapletel v spor z direktorjem podjetja Matjažem Berčonom in župani, je po prejemu odločitve višjega sodišča zoper direktorja in župane vložil kazenske ovadbe. Te so po Berčonovem mnenju brezpredmetne.