Združenje delodajalcev politike poziva z odgovornemu reševanju zdravstvene in ekonomske krize

Ljubljana, 11. decembra - Združenje delodajalcev Slovenije je vse politične predstavnike pozvalo k odgovornemu in enotnemu ravnanju, ki je edina pot do rešitev v korist državljanom, zdravstvenemu sistemu in gospodarstvu. Politična stabilnost je namreč eden temeljnih gabaritov vseh sistemov v državi, hkrati pa tudi pogojev poslovanja gospodarstva.