Vizjak: Cilji uresničljivi ob maksimalnem naporu vseh sektorjev

Ljubljana, 11. decembra - Okoljsko ministrstvo je pozdravilo dogovor na vrhu EU o zmanjšanju izpustov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov. "Cilj je realen in možen, če bomo v vseh sektorjih naredili maksimalne napore. Pričakovano bomo imeli največje izzive na sektorju prometa," je za STA dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.