Direktorica STO Pakova: Čas je za razmišljanje zunaj okvirov

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 12. decembra - Številni turistični ponudniki so pred velikimi finančnimi in kadrovskimi izzivi. A ob ukrepih za obvladovanje vpliva epidemije je pomembno sprejemanje odločitev za učinkovitejši, odpornejši in bolj trajnostno naravnan turizem. Čas je za razmišljanje zunaj okvirov, je v pogovoru za STA poudarila direktorica STO Maja Pak.