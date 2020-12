Sindikat kmetov poziva h kupovanju hrane slovenskega porekla

Ljubljana, 11. decembra - Sindikat kmetov Slovenije s zaskrbljenostjo spremlja socialno ekonomski položaj kmeta, ki se je s koronsko krizo še poslabšal. "Na kupce apeliramo, naj klub zavedanju, da kmet ne dobi poštenega plačila za svoje delo in da so slovenski pridelki in proizvodi dražji za kupce, kupujejo slovensko poreklo," so poudarili.