Ob prelomu leta: Pandemija kulturo pustila brez zmagovalcev (II)

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 16. decembra - V kulturi, ki je v času pandemije covida-19 utrpela veliko škodo, sta tudi področji gledališča in glasbe, ki "dihata" z občinstvom. STA je ustvarjalce in poznavalce teh področij povprašala, kako so preživeli obdobje pandemije, kdo bo po njihovem mnenju iz krize izšel kot zmagovalec in kakšna bo prihodnost.