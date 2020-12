Pogodba z DRI o upravljanju mariborskega letališča bo podaljšana

Maribor, 11. decembra - Ministrstvo za infrastrukturo bo za leto dni podaljšalo pogodbo z DRI o upravljanju mariborskega letališča. Kot so pojasnili za STA, so pripravili strokovne podlage, po obravnavi in potrditvi poročila o stanju na letališču in potrditvi aneksa k pogodbi na vladi pa bodo z državno družbo za upravljanje investicij pogodbo sklenili do konca leta 2021.