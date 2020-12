Evropske borze uvodoma pod izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 11. decembra - Osrednji indeksi evropskih borz so se ob začetku današnjega trgovanja obarvali rdeče. Vlagatelji po navedbah analitikov ocenjujejo, da se EU in Združeno kraljestvo do konca leta ne bosta uspela dogovoriti o sporazumu o odnosih po brexitu, piše francoska tiskovna agencija AFP.