Azijske borze neenotno

Tokio, 11. decembra - Indeksi na osrednjih azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. V Tokiu so vlagatelji unovčevali dobičke in indeksi so padali, medtem ko so nekatere druge azijske borze beležile rast na krilih upanja, da bo cepivo za novi koronavirus kmalu dostopno za uporabo, gospodarstvo pa bo lahko okrevalo po pandemiji covida-19.