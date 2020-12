Vrh EU dosegel kompromis za odpravo blokade svežnja za okrevanje

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 10. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju potrdili kompromis, ki odpravlja madžarsko in poljsko blokado svežnja za okrevanje v vrednosti 1824 milijard evrov. Bistvo kompromisa je zamik uporabe pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti tega ukrepa.