Logar in Di Maio za čim prejšnje tristransko srečanje o izključni gospodarski coni

Rim, 10. decembra - Slovenski in italijanski zunanji minister Anže Logar in Luigi di Maio sta se na današnjem srečanju na daljavo dogovorila, da se bodo glede izključne gospodarske cone, ki jo nameravata v Jadranu razglasiti Italija in Hrvaška, v najkrajšem možnem času s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom osebno sešli na tristranskem srečanju.