Ljubljanskemu maratonu, Gorenju in Celju Pivovarna Laško letošnje nagrade Sporto

Ljubljana, 10. decembra - "S srcem pri teku" (Volkswagen), "Gorini" (Gorenje) in "Enkrat za Cele, vedno za Cele" (RK Celje Pivovarna Laško) so letošnji prejemniki nagrad Sporto, ki jo vsako leto podelijo za dosežke na področju sponzorstva in marketinga v športu.