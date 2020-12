Popoldanski požar v Piranu v osnovi pogašen, sedem stanovalcev prepeljanih v izolsko bolnišnico

Piran, 10. decembra - Požar, ki je danes popoldne izbruhnil v centru Pirana, je v osnovi pogašen, so sporočili iz občine Piran. Po trenutnih podatkih občine so morali sedem stanovalcev odpeljati v izolsko bolnišnico, a naj bi bili izven smrtne nevarnosti. V izolsko bolnišnico so odpeljali tudi enega gasilca.