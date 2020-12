Vrh EU: Zagotoviti je treba, da bodo cepiva na voljo pravočasno in usklajeno

Bruselj, 10. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju izpostavili pomen priprav za zagotovitev pravočasne dostave in razdeljevanja cepiv, tudi z oblikovanjem nacionalnih strategij za cepljenje. Cilj je zagotoviti, da bodo cepiva ljudem v EU na voljo pravočasno in usklajeno. Poudarjajo tudi pomen jasnih informacij o cepivih in boja proti dezinformacijam.