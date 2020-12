Eisenbichler zmagovalec kvalifikacij Planice, na tekmi vsi Slovenci

Planica, 10. decembra - Nemec Markus Eisenbichler (222,5 točke), ki je poletel do 225,5 metra, je zmagovalec kvalifikacij za petkovo tekmo svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ki poteka v koronskih razmerah brez gledalcev. Slovenski skakalci so z odliko opravili svoje delo. Najboljši med njimi je bil z 11. mestom Bor Pavlovčič (202,8), ki je poletel do 220 m.