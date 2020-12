Teroristične vsebine na spletu bo treba v EU izbrisati v eni uri

Bruselj, 10. decembra - Podjetja, kot sta Facebook in Youtube, bodo morala v EU izbrisati teroristične vsebine na spletu v eni uri po tem, ko so bile označene, sicer jim grozijo visoke kazni, predvideva dogovor o uredbi, ki so ga danes dosegli pogajalci nemškega predsedstva Sveta EU in Evropskega parlamenta.