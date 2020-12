Vreme: Zvečer in ponoči pretežno oblačno, ponekod po nižinah megla

Ljubljana, 10. decembra - Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V petek bo večinoma oblačno in ponekod megleno, v južnih in v zahodnih krajih lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.