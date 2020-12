Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pridobil 0,70 odstotka

Ljubljana, 10. decembra - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi pridobil 0,70 odstotka, promet pa je dosegel 1,75 milijona evrov poslov. Največ, za 1,05 milijona evrov, je bilo prometa z delnicami Krke, ki so pridobile dva odstotka. Po prometu so sledile delnice Cinkarne Celje, ki je v sredo sporočila, da bo letos dosegla cilje. Podražile so se za štiri odstotke.