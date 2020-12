Afganistan in Iran povezana z železnico

Kabul/Teheran, 10. decembra - Dolgo pričakovano železniško povezavo med Afganistanom in Iranom so danes uradno odprli. Povezava omogoča lažji tovorni in osebni promet med državama in povezuje drugo največjo afganistansko mesto Herat ter iranski Kaf na vzhodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.